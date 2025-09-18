Cthulhu's Reach: Devil Reef Akt III erscheint im März nächsten Jahres

Chthulhu's Reach: Devil Reef befindet sich nun schon seit über einem Jahr im Early Access. Es bietet Solo- und Koop-Spielern ein Lovecraft'sches Roguelike, in dem sie es mit Schrecken aus der Tiefe aufnehmen und ein unheimliches Labyrinth erkunden.

Das Spiel hat seit seiner Veröffentlichung kontinuierlich Updates erhalten und ist nun fast bereit für die mit Spannung erwartete Enthüllung von Akt III. Wie im Trailer unten zu sehen ist, wird Cthulhu's Reach: Devil Reach am 30. März 2026 seinen dritten Akt entfesseln.

Neue Feinde, eine neue Waffe und der Endgegner werden dem Spiel hinzugefügt. Dies wird nicht das absolute Ende von Chthulhu's Reach: Devil Reef sein, aber es bringt die Roadmap in eine unergründliche Zukunft.