Cthulhu: The Cosmic Abyss zeigt Erkundung und Ermittlung in einem neuen Gameplay-Trailer

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Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheint in nur wenigen Wochen, und am 16. April werden wir unser Bestes tun, um bei Verstand zu bleiben, während wir auf die wahnsinnige Präsenz einiger der berüchtigtsten Kreaturen des kosmischen Horrors treffen. Bis dahin gibt uns Big Bad Wolf jedoch die Möglichkeit, uns mit einem neuen Gameplay-Übersichtstrailer vorzubereiten.

Dieser Gameplay-Trailer zeigt, dass wir keine Steintüren eintreten und Gegner mit bloßen Händen zerreißen werden. Auch wenn die Bedrohungen in Cthulhu: The Cosmic Abyss realer sind als ein lovecraftscher Traum, müssen wir unseren Verstand einsetzen, um ihnen auszuweichen und herauszufinden, was wirklich in der Hauptgeschichte vor sich geht.

Unser Protagonist, Noah, nutzt eine begrenzte Energieressource, um Hinweise in den Gegenständen um ihn herum zu identifizieren. Du musst vorsichtig sein, wie du deine Energie verwendest, aber wenn du Hinweise willst, was ein nützlicher Hinweis ist, um die Geschichte voranzutreiben, kannst du immer deinen KI-Begleiter Key fragen.

Schau dir unten selbst mehr vom Gameplay an, und wenn du weitere Eindrücke von Cthulhu: The Cosmic Abyss möchtest, kannst du hier unsere praktische Vorschau lesen oder unser Interview mit dem Entwicklerteam hier.