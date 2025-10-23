Cthulhu: The Cosmic Abyss legt festes Veröffentlichungsdatum im neuen Trailer fest

Schrecken aus der Tiefe sind nicht mehr weit, denn Entwickler Big Bad Wolf und Publisher Nacon haben das Veröffentlichungsdatum für Cthulhu: The Cosmic Abyss bekannt gegeben. Das Spiel wurde von einem breiten Veröffentlichungsfenster im Jahr 2026 auf den 16. April 2026 verschoben.

Wenn du noch keine Ahnung hast, worum es bei Cthulhu: The Cosmic Abyss geht, ist es ein Thriller, in dem du Noah schlüpfst, einen Agenten von Ancile, der sich auf okkulte Fälle spezialisiert hat. Wenn du dich in die wässrigen Tiefen des Pazifischen Ozeans wagst, wirst du feststellen, dass es Dinge gibt, die Männer unter dem Meer lassen sollten. Du löst Rätsel, kämpfst gegen Kultisten und versuchst, dem Einfluss des allmächtigen Cthulhu zu entgehen.

Im Trailer zu Cthulhu: The Cosmic Abyss, der heute Abend beim Galaxies Showcase vorgestellt wurde, erhalten wir einen weiteren Blick auf das Gameplay, einschließlich einiger riesiger, unheimlicher Umgebungen, verrückter, vergessener Menschen und einiger Einblicke in den Oktopusdrachen selbst. Schauen Sie es sich unten an: