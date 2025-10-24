CS2-Update vernichtet 1 Milliarde US-Dollar an Skin-Marktwert

HQ

Das letzte Update von Counter-Strike 2 hatte einige unerwartete Folgen für das Spiel als Ganzes, oder zumindest für den Sekundärmarkt. Warum? Nun, einige Skins sind plötzlich viel einfacher zu bekommen, was dazu führt, dass ihr Wiederverkaufswert auf eine Milliarde Dollar gesunken ist. Drehen Sie das Markierte auf den Kopf.

Was genau hat sich also geändert? Nun, das Update hat die Möglichkeit eingeführt, fünf sogenannte "Covert"-Skins gegen einen selteneren Gegenstand einzutauschen. Diese waren zuvor nur als Drops über den Steam Community Market oder andere Websites erhältlich, auf denen sie häufig für Tausende von Dollar verkauft wurden. Kurz gesagt, was früher von vielen als "Schrott" angesehen wurde, kann nun gegen bisher seltenes Bling-Bling eingetauscht werden.

Es überrascht nicht, dass viele Spieler, insbesondere diejenigen, die Gadgets auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen, äußerst unzufrieden sind. Manche behaupten sogar, es bestehe die Gefahr, dass sich die Menschen aus reiner Frustration darüber selbst verletzen.

"Ihr wisst, dass sich die Leute wahrscheinlich selbst schaden werden, aber ihr habt es ohne zu zögern hinausgeschoben, verrückt."

