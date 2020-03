Crytek zeigt mal wieder, wie Crysis als Remaster aussehen könnte

Crytek hat vor vielen Jahren ein erfolgreiches Spiel produziert, das hieß Crysis. Der Nachfolger konnte sich noch gut verkaufen, doch alles danach war mehr oder weniger ein Flop. Der mächtige Titel wird nicht umsonst noch immer zuerst mit dem Studio verbunden, das derzeit an Hunt: Showdown arbeitet. Das weiß auch der Entwickler aus Frankfurt am Main und deshalb nutzt die Firma ihre potente Cryengine mal wieder, um ihr beliebtestes Spiel in frischer Grafikpracht zu präsentieren. Manch einer vermutet in Anbetracht der herrlichen Clips, dass das Studio insgeheim an einer Neuauflage des Originalspiels arbeitet, aber darauf deutet unseres Wissens nach nichts hin. Es gab schon häufiger Gerüchte über solche Arbeiten, aber es bleibt fragwürdig, ob sie der Wahrheit entspringen.

