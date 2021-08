Crytek vergleicht Xbox-Series-Gameplay von Crysis Remastered Trilogy mit Xbox-360-Aufnahmen

HQ

Crysis Remastered hat bei den Spielern sicher nicht die Euphorie ausgelöst, die sich Crytek und Saber Interactive erhofft hatten. Trotz verhaltener Rezeption haben die beiden Unternehmen beschlossen, die gesamte Trilogie in diesem Stil für die aktuellen Plattformen aufzulegen und in einem frischen Trailer weisen sie die Spieler deshalb nun darauf hin, dass sich an der Präsentation in all den Jahren eine ganze Menge getan hat.

Im neuen Video wird Gameplay der drei originalen Crysis-Spiele mit ihren Current-Gen-Ports verglichen. Das Material von damals läuft auf einer Xbox 360 und die Remaster werden von einer Xbox Series X berechnet. Das Ergebnis könnt ihr euch wahrscheinlich bereits denken, denn die Unterschiede überschreiten klarere Texturen, bessere Reflexionen und verschiedene andere, visuelle Leckerbissen bei weitem. Dann bleibt am Ende aber immer noch die Frage, ob die Entwickler die Bugs aus dem Spiel bekommen...