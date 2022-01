Crytek kündigt Crysis 4 mit hastig erstelltem Trailer an

Crytek hat in den letzten Monaten und Jahren daran gearbeitet, die originale Crysis-Trilogie noch einmal in frischem Grafikgewand zu veröffentlichen. Diese Arbeit nimmt man üblicherweise nur dann auf sich, wenn man wirklich dringend Geld braucht oder wenn ein neues Spiel an die erneuerte Nostalgie der Fans anknüpfen soll. Die Entwickler aus Frankfurt am Main haben mit den Remastern zwar keinen Preis gewonnen, doch zumindest war die Arbeit nicht ganz umsonst. Denn heute wurde Crysis 4 offiziell angekündigt.

Im Ankündigungsschreiben und in einem Video-Teaser erfahren wir leider rein gar nichts über das Projekt. Crytek erklärt, dass sich das Spiel noch in einem frühen Stadion befinde und dass das Team sichergehen möchte, dass der Titel die Erwartungen der Fans erfüllt. Die seien dem Studio nämlich sehr wichtig. Informationen zum Spiel werden deshalb erst in der Zukunft geteilt. Bevor Crytek die eifrig zusammengeschusterte Enthüllung offiziell gemacht hat, ist sie auf einer chinesischen Social-Media-Seite des Entwicklers geleakt.

HQ