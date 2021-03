Crytek: Konsolenspieler werden bald "erstaunliche Ergänzungen" in Crysis Remastered bemerken

You're watching Werben

Crysis Remastered erschien letztes Jahr auf aktuellen Plattformen, konnte die Magie des Klassikers aber nicht wirklich zurückbringen. Einer der Gründe dafür war die Tatsache, dass es im Vergleich zu modernen Spielen relativ unspektakulär aussah, was nicht gut zu einem Spiel passt, das viele Jahre lang Next-Grafiken definieren konnte.

Glücklicherweise deutet der offizielle Twitter-Account des Spiels nun an, dass es "sehr bald" Updates an den Playstation- und Xbox-Versionen des Remasters geben soll, die "erstaunliche Ergänzungen" versprechen. Wir hoffen, dass damit die Unterstützung von Playstation 5 und Xbox Series gemeint ist, da diese Systeme sicherlich in der Lage sind, ihren Besitzern entsprechende Vorzüge zu bieten.

Quelle: Reddit.