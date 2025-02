Crytek führt eine neue Entlassungsrunde durch und bringt Crysis 4 in ernsthafte Schwierigkeiten

HQ

Heute entpuppt sich als ein besonders schwarzer Tag für Entlassungen und Stellenstreichungen in der gesamten Spieleindustrie. Wenn wir kürzlich über die Entlassungen bei Unity berichtet haben, müssen wir nun über ein anderes Unternehmen mit einer eigenen Game-Engine berichten. Wir sprechen über Crytek, das rund 15% seiner 400 Mitarbeiter entlassen hat, die meisten von ihnen im Zusammenhang mit dem Projekt Crysis 4.

Ein weiterer Teil des Entwicklungsteams für dieses Spiel, das allem Anschein nach abgesagt wurde (obwohl dies in der Ankündigung nicht ausdrücklich erwähnt wird), wird die Entwicklung der anderen großen IP des Studios, The Hunt: Showdown 1896, unterstützen, die sich für das Unternehmen als profitabel erweist. Hoffen wir, dass die Betroffenen in dieser schwierigen Zeit so schnell wie möglich eine neue Stelle finden. Sie können die vollständige Erklärung in der Abbildung unten lesen.