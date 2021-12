Crystar bringt japanische Schulmädchen Ende März auf Nintendo Switch zum Weinen

HQ

Die Nintendo-Switch-Version des JRPGs Crystar wird laut NIS America am 29. März 2022 in Europa erscheinen. Um Fans auf den Port hinzuweisen, verarbeitete Furyu diese Woche Eindrücke aus dieser speziellen Fassung in einem Story-Video, in dem wir erfahren, dass die jungen Protagonistinnen in diesem Spiel Kraft aus ihren Tränen schöpfen. 2019 ist der Titel zum ersten Mal erschienen, auf PS4 und PC. Spielerisch solltet ihr euch auf ein Abenteuer einstellen, das regelmäßig von rundenbasierten Kämpfen und Erkundungstouren durch unwirkliche Labyrinthe unterbrochen wird.