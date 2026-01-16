Crystal Palace steht vor dem Verlust von zwei Schlüsselspielern, da Oliver Glasner seine Absicht zum Verlassen bestätigt und Marc Guehi in der "letzten Phase" wechselt

HQ

Die Saison 2024/25 für Crystal Palace war eine, an die man sich erinnern sollte. Das Team hatte eine großartige Lauf in der Premier League und wurde sogar mit der Gewinnung der FA Cup belohnt, wobei sie diesen Erfolg auch in die aktuelle Saison umsetzten, indem sie im August auch die Community Shield gewannen.

Seit dieser Trophäen wurde Crystal Palace von verschiedenen anderen ins Visier genommen, so sehr, dass Starangreifer Eberchi Eze im Sommer den Verein verließ und Arsenal wechselte, während viele andere, darunter Liverpool, um den Star-Innenverteidiger Marc Guehi kämpften. Der Guehi-Deal kam nie zustande, sodass der Kapitän schließlich im Team blieb – zur Freude von Trainer Oliver Glasner, doch offenbar wird sich das sehr bald ändern.

In einer Pressekonferenz (berichtet von Sky Sports), die vor den Spielplänen an diesemPremier League Wochenende stattfand, schien Glasner zwei wichtige Entwicklungen zu bestätigen. Zum einen wird Guehi an diesem Wochenende nicht im Team sein, weil er sich in der "Endphase" befindet, um einen Vertrag mit Manchester City zu unterschreiben, der ihn für Jahre beim babyblauen Klub binden lässt. Noch ist nichts offiziell, aber es sieht so aus, als würde Guehi zu Man City wechseln, trotz Interesse von Newcastle United und Liverpool sowie ausländischen Vereinen wie Bayern Munich, Barcelona und Real Madrid.

Ähnlich hat der Trainer, da Glasners Trophäen-Gewinner-Team weiterhin mit eher einfachen Ersatzleuten auseinandergenommen wird, weshalb er seinen Vertrag mit dem Verein nicht verlängert. Am Ende dieser Saison wird Glasner Crystal Palace verlassen, was bedeutet, dass der Verein einen neuen Trainer benötigt, von dem noch abwarten wird.

Es gibt keine Informationen über Glasners endgültiges Ziel, aber Manchester United wird am Ende der Saison nach einem langfristigen Manager suchen, der Interimstrainer Michael Carrick ersetzen soll – vielleicht gehen diese beiden Situationen also Hand in Hand?

Was das nächste Spiel von Crystal Palace betrifft, so reist der Verein am Samstag, den 17. Januar, zum Stadium of Light Sunderland, um um 15:00 GMT/16:00 CET auf anzutreten.