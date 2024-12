Crystal Palace-Kapitän Marc Guéhi entgeht einer Sanktion, nachdem er "I Love Jesus" über eine Regenbogen-Armbinde geschrieben hat

HQ

Marc Guéhi, ein 24-jähriger Spieler von Crystal Palace, ist einer Anklage durch den englischen Fußballverband (FA) entgangen, weil er "I Love Jesus" auf eine Regenbogen-Armbinde geschrieben hat. Guéhi trug am vergangenen Samstag beim Unentschieden gegen Newcastle United in der Premier League das Kapitänsarmband.

In Zusammenarbeit mit Stonewall lieferte die Premier League Regenbogen-Kapitänsarmbans sowie Schnürsenkel an alle 20 Premier-League-Teams, um in den Spielwochen 13 und 14 eine besondere Kampagne zur Unterstützung der LGBTQ+-Rechte zu feiern.

Doch der englische Nationalspieler, ein hingebungsvoller Christ, der in der Elfenbeinküste geboren wurde, entschied sich, "I Love Jesus" auf die Armbinde zu schreiben, die ihm geschenkt wurde.

Crystal Palace und Guehi hätten mit einer Geldstrafe rechnen können, denn Regel A4 des FA-Reglements verbietet "jede politische oder religiöse Botschaft" auf Kleidungsstücken.

Laut ESPN entschied sich die FA am Ende, ein Auge zuzudrücken und Guéhi und Crystal Palace nur mit einer Rüge gehen zu lassen, aber Marc Guéhis Botschaft über dieses LGBT-Symbol war laut und deutlich.

Der Kapitän von Ipswich Town weigerte sich, die Regenbogen-Armbinde zu tragen

Der einzige Kapitän der Premier League, der die Regenbogen-Armbinde nicht trug, war Sam Morsy, ein praktizierender Muslim aus Ipswich Town.

Das Tragen der Armbinde war nicht obligatorisch, es war jedem Team überlassen, daher wird die FA keine Maßnahmen gegen Mursy ergreifen. Nach der Kontroverse veröffentlichte das Team jedoch eine Erklärung, in der es hieß, dass es sich "verpflichtet hat, ein vollständig integrativer Verein zu sein, der alle willkommen heißt".