Crystal Lake feiert Premiere gerade rechtzeitig zu Halloween

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Pünktlich zum diesjährigen Halloween kehrt eines der ikonischsten Horror-Franchises aller Zeiten in Form der TV-Serie Crystal Lake zurück. Wenn der Name bekannt klingt, liegt das daran, dass Jason Vorhees dort Dutzende Jugendliche in den Freitag-der-13.-Filmen ermordete, die besonders in den 1980ern so beliebt waren.

Diese Serie spielt jedoch vor den Filmen, daher treffen wir hier einen jüngeren Jason, und der Hauptbösewicht ist stattdessen seine Mutter Pamela Voorhees (die wir auch im ersten Film kennengelernt haben), gespielt von Linda Cardellini. Die Idee ist, dass wir sehen werden, wie alles begann, und es wird sicher auch eine Erklärung für Jasons Liebe zu Macheten und Hockeymasken geben.

Nun hat Peacock angekündigt, dass Crystal Lake am 15. Oktober mit der ersten von acht Episoden Premiere feiern wird, und damit bleibt nur noch zu warten, bis der erste Trailer bald erscheinen sollte.