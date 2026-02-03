Crystal Dynamics verspricht in diesem Jahr weitere Informationen zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis

HQ

2026 ist ein riesiges Jahr für Lara Croft und die Tomb Raider-Reihe, denn einer der ikonischsten Namen des Gamings feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Zu diesem Zweck erwarten wir viele Neuigkeiten zu den bevorstehenden Projekten der Reihe, darunter das nächste Kapitel, bekannt als Tomb Raider: Catalyst, aber auch die Neuinterpretation von Laras ursprünglichem Abenteuer von 1996, bekannt als Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das im Dezember bei den Game Awards angekündigt wurde.

Was das letztere Spiel betrifft, haben Amazon Game Studios und Entwickler Crystal Dynamics nun ein paar zusätzliche Informationen zu teilen, nämlich dass "mehr zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis in diesem Jahr bekannt gegeben wird."

Das ist eine etwas ungewöhnliche Aussage, da wir inzwischen erwarten, dass das Spiel tatsächlich 2026 erscheinen wird, also deutet das darauf hin, dass es später als geplant erscheinen könnte? Hoffentlich nicht, denn ich glaube, wir freuen uns alle darauf, wieder in Laras Kampfstiefel zu schlüpfen.