Crystal Dynamics scheint an einem neuen AAA-Spiel zu arbeiten

Crystal Dynamics, bekannt für ihre Arbeit an der Tomb-Raider-Serie und zuletzt Marvel's Avengers, scheint an einem nächsten AAA-Spiel zu arbeiten. Auf der Webseite des Unternehmens ist kürzlich eine Stellenanzeige aufgetaucht, die eine Position als "Gameplay Camera Designer" ausschreibt. Darin wird erwähnt, dass sich das Studio in der "Gründungsphase eines neuen AAA-Spiels" befinde.

Die Spezifikationen für den Job sind ziemlich allgemein gehalten, deuten aber immerhin darauf hin, dass das Team an etwas in Richtung Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive interessiert ist. Der verantwortliche Entwicklungszweig von Crystal Dynamics ist das Studio in Redwood City, südlich von San Francisco (USA).

Das jüngste Projekt von Crystal Dynamics war Marvel's Avengers aus dem Jahr 2020. Das Spiel wurde ziemlich mittelmäßig aufgenommen, allerdings bereitet sich das Team auf einen wesentlichen Neustart vor. Morgen, am 18. März, soll das Game auf den aktuellen Konsolen starten, mit frischen Inhalten und einer seichten Neukonzeption. Mal schauen, wie der zweite Anlauf anschlägt und was das Redwood-Team daraus lernt.