Crystal Dynamics rekrutiert weiterhin für das neue Tomb Raider

Wir wissen noch sehr wenig über das nächste Kapitel von Tomb Raider, aber wir wissen, dass es sich in der Entwicklung befindet und dass es eine offene Welt sein könnte, die in Indien spielt, mit einer erfahreneren Lara Croft, als wir sie in den letzten drei Spielen gesehen haben. Darüber hinaus hat Crystal Dynamics bisher nicht viel geteilt.

Die Entwicklung scheint jedoch wie geplant zu verlaufen und Crystal Dynamics braucht neue Leute, die uns helfen, wobei dies zuletzt ein Senior Franchise Artist war. Diese Person wird nicht nur mit dem kommenden Teil, sondern mit der gesamten Spielserie als solcher arbeiten und die Marke weiterentwickeln.

Anfang des Jahres sagte Amazon Games -Chef Cristoph Hartmann, dass weitere Details über Lara Crofts bevorstehendes Abenteuer nicht mehr allzu weit entfernt sind und dass die Entwicklung immer noch gut voranschreitet.