Crystal Dynamics präsentiert Einblicke aus gestrichenem Tomb-Raider-Projekt mit Horrorelementen

Die Marke Tomb Raider bröckelte Anfang der Zweitausenderjahre, doch das amerikanische Studio Crystal Dynamics, das inzwischen Square Enix angehört, übernahm Lara Croft 2006 mit Tomb Raider Legend aus den Händen des ursprünglichen Entwicklers Eidos. Nach der Entwicklung von drei eigenen Spielen mit der gleichen Engine war Crystal Dynamics der Meinung, dass die Serie einen Neuanfang brauchte, was uns zum Projekt "Tomb Raider: Ascension" führt. Dieser Titel wurde abgebrochen, doch letzte Woche ist frühes Gameplay daraus veröffentlicht worden.

„Nachdem Crystal das Konzept einer Überlebensgeschichte auf einer abgelegenen Insel eingegrenzt hatte, begann sie mit der Entwicklung dessen, was intern Tomb Raider: Ascension genannt wurde", heißt es in der Beschreibung im Video. "An einem Punkt fühlte sich Ascension eher wie ein Horrorspiel an, statt wie ein Tomb-Raider-Titel. Schließlich entwickelte sich das Konzept zur Ursprungsgeschichte, die im Reboot von 2013 erzählt wurde und es behielt die wichtigsten Komponenten des Überlebens mit einer Prise übernatürlichen Terrors bei."

Obwohl das Konzept schließlich verworfen wurde, war Tomb Raider aus dem Jahr 2013 dennoch ein großer Erfolg, der den Grundstein für die Trilogie legte, die 2018 von Eidos-Montréal mit Shadow of the Tomb Raider fertiggestellt wurde.

Quelle: GameInformer.