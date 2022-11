Crystal Dynamics: Perfect Dark Entwicklung "läuft extrem gut"

HQ

Perfect Dark wurde schließlich während der Game Awards 2020 enthüllt, nachdem eine längere Zeit intensiver Gerüchte behauptet hatte, dass es kommen würde. Seitdem haben wir nicht viel gehört, außer schlechten Nachrichten, da einige große Namen sogar den Entwickler The Initiative verlassen haben.

Im September letzten Jahres wurde angekündigt , dass The Initiative eine Partnerschaft mit den Tomb Raider-Schöpfern Crystal Dynamics eingehen würde, um an Perfect Dark zu arbeiten, und seitdem scheint die Entwicklung reibungsloser zu verlaufen, da sowohl Insider als auch Xbox-Mitarbeiter behaupten, dass sie gut voranschreitet.

Jetzt hat sich der CEO von Crystal Dynamics und Eidos, Phil Rogers, auch auf Perfect Dark konzentriert, und er scheint sehr positiv zu sein. Hier ist, was er während der Telefonkonferenz der Embracer Group (der diese beiden Studios gehört) zu sagen hatte:

"Wir arbeiten an dem legendären Perfect Dark-Spiel und das Projekt läuft extrem gut. Was intern so vielversprechend war, ist zu sehen, wie unser Team diese Chance angenommen hat, eine neue Art zu arbeiten. Wenn wir über die Zukunft unserer Arbeitsweise nachdenken, wird die Zusammenarbeit über Studios, Zeitzonen, Regionen und verschiedene Unternehmen hinweg immer häufiger werden, daher ist es großartig zu sehen, dass das Team von The Initiative und unser Team in den Crystal Studios so gut zusammenarbeiten."

Es ist nicht bekannt, wann wir Perfect Dark das nächste Mal sehen werden, aber hoffentlich bedeutet dies, dass Microsoft bereit sein wird, es in nicht allzu ferner Zukunft zu zeigen.

Danke VGC