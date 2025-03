Crystal Dynamics hat eine neue Entlassungsrunde bestätigt

HQ

Wir nähern uns dem Ende des Geschäftsjahres für die meisten Unternehmen mit globaler Reichweite, und leider bedeutet das für viele Spielestudios in der Regel eine Umstrukturierung des Personals, was eine schicke Art ist, "Entlassungen" zu vermeiden. Heute müssen wir über eine neue Runde berichten, in diesem Fall innerhalb von Crystal Dynamics, die gerade das nächste Tomb Raider entwickeln, das von Amazon veröffentlicht werden soll.

Wie sie in einem Beitrag auf X berichten, reduziert das Studio seine Belegschaft um 17 Mitglieder, die sie bei diesem Übergang mit Sparpaketen unterstützen werden, obwohl es nicht jedermanns Sache ist. Das Studio berichtet auch, dass laufende Projekte von dieser Reduzierung im Team nicht betroffen sein werden.

Seit Beginn des Jahres 2025 haben mehr als 1.200 Menschen ihren Job in der Games-Branche verloren.