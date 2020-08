Crystal Dynamics denkt nicht über Crossplay in Marvel's Avengers nach

Die Vorbesteller-Beta für Marvel's Avengers ist kürzlich angelaufen, aber gleichzeitig auch nicht so richtig durch die Decke gegangen. Das Action-Game scheint trotz der gewaltigen IP in vielerlei Hinsicht auf ausgetretenen Pfaden zu wandeln, die Fans diskutieren beispielsweise derzeit die Sinnhaftigkeit vieler plattformexklusiver Vor- und Nachteile. Wer den Titel nicht auf einer PS4 spielen möchte, der darf zum Beispiel nicht mit dem Netzschwinger Spider Man auf Tuchfühlung gehen, was die vielen Freunden des Comichelden auf PC und Xbox One verständlicherweise nur wenig erfreut.

Außenstehende Firmen, wie Telekommunikationsunternehmen oder Kaugummi-Hersteller, haben ebenfalls bereits begonnen, ihre Kunden in den USA über spezielle Vorteile in Marvel's Avengers zu informieren. MP1ST hat verschiedene Aktionen untersucht und in diesem Rahmen eine Reihe kosmetischer Anpassungsoptionen entdeckt. Dieses Thema wird sicher noch mehr Platz eingeräumt bekommen, doch zumindest müssen wir uns keine Sorgen darüber machen, dass weitere Ikonen unserer Kindheit an irgendwelche Plattformen gekoppelt werden.

Obwohl es viele Inhalte gebe, die von einem Großteil der Spieler abgeschottet und über bestimmte Vertriebskanäle verteilt werden, bestätigte der Producer Scott Amos von Crystal Dynamics, dass Spidey die einzige plattformexklusive Spielfigur sein wird. Im Interview mit IGN Japan erklärte er: "[Spider Man] ist der einzige Charakter, den wir auf diese Weise bereitstellen [...] Spieler, die unbedingt als Spider-Man spielen möchten, haben die Möglichkeit, das auf der Playstation zu tun."

Der Manager sprach bei dieser Gelegenheit auch noch einmal darüber, dass Crossplay derzeit kein Thema sei, über das das Team nachdenke. Unten gibt es zur Beruhigung ein Video mit einigen der Vorteilen, die Spieler von Marvel's Avengers auf Playstation-Konsolen genießen werden.