Crysis-Remaster wird auf Nintendo Switch im neuen Trailer gezeigt

Die meisten Leute, die sich auf Crysis Remastered gefreut haben, waren nicht sonderlich begeistert, nachdem die ersten Bilder der geplanten Neuveröffentlichung im Microsoft Store aufgetaucht sind. Anschließend beschlossen die Entwickler, alle Editionen mit Ausnahme der Nintendo-Switch-Version, die am kommenden Donnerstag veröffentlicht wird, unbestimmt zu verschieben. Nun ist es an der Zeit, die letzte Bastion des ursprünglichen Plans in Aktion zu sehen.

Sabre Interactive hat uns letzte Woche einen Trailer präsentiert, der die technischen Verbesserungen von Crysis in Bezug auf die Hybridkonsole vorstellt. Die Montage zeigt flexible Vegetation, Szenen mit dynamischer Beleuchtung, Licht- und Partikeleffekte, Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe. Neben teilweise zerstörbaren Objekten fallen vor allem die Explosionseffekte auf. Hinzu kommt die Option, Crysis mittels Bewegungssensor, der in den Joy-Con-Controllern integriert ist, zu steuern. Crysis Remastered wird am 23. Juli auf der Nintendo Switch erscheinen, doch über die restlichen Versionen haben wir keine neuen Informationen erhalten.