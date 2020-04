Crysis Remastered existiert: Raytracing und Nintendo-Switch-Version bestätigt

You watching Werben

Crysis hat vor vielen Jahren vorgegeben, bis zu welche Höhen Grafiken und technische Spielereien in Videospielen reichen können. In letzter Zeit haben sich verschiedene Hinweise auf eine Neuauflage/Reboot der Reihe verdichtet, heute konnten weitere Informationen ausgegraben werden, die eine baldige Veröffentlichung von Crysis Remastered auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch bestätigen.

Denn obwohl Crytek in der Lage zu sein scheint, die anspruchsvollste Grafiktechnologie in gängigen GPUs - Raytracing - in diesem ominösen Titel zu unterstützen, weiß das Studio offenbar nicht, wie sie Metadaten-Beschreibungen im Quelltext ihrer offiziellen Webseite verstecken. Das ist natürlich nur ein Witz, denn die Entwickler haben bei der Erstellung ihrer Webseite Spezialisten an Bord, die die folgenden Werbehinweise nicht ohne Grund platzieren:

"Von den Machern von Far Cry, Hunt: Showdown und der Cryengine [kommt] Crysis, das Ego-Shooter-Fans das bestaussehendste, am weitesten entwickelte, innovativste Gameplay ermöglicht, dank dem sich Spieler in Echtzeit anpassen können, um zu überleben. Crysis Remastered bietet neue Grafikfunktionen, hochwertige Texturen und native Hardware- und API-unabhängige Raytracing-Lösungen auf Basis der Cryengine für PC, Playstation, Xbox und - zum ersten Mal - auf Nintendo Switch bieten."

Der Shooter Warface hat bereits bewiesen, dass die Cryengine auch auf dem Hybriden unterstützt werden kann (obwohl das Ergebnis wohl nicht gerade ein Paradebeispiel eines guten Ports ist). Ob die Unterstützung auch für Raytracing gilt, geht aus der Formulierung jedenfalls nicht hervor, aber zumindest gibt es Hoffnung. Crytek präsentierte auf der GDC 2019 etwas namens Neon Noir, eine in der Cryengine erstellte Demo, die Ratracing ohne Nvidias RTX Grafikkarten unterstützt. Wir erwarten, dass Crysis Remastered bald veröffentlicht wird.

Quelle: @RobotBrush.