Crysis 4 scheint kurz vor der vollen Produktion zu stehen

Nach einer Zeit voller Gerüchte und Neckereien vom offiziellen Crysis-Account auf Twitter wurde Anfang letzten Jahres endlich bekannt, dass sich ein viertes Hauptspiel von Crysis in der Entwicklung befindet. Seitdem haben wir nicht viel gehört, aber das könnte sich bald ändern.

Gestern gab Crytek bekannt, dass sie einstellen und dass es viele offene Stellen für das Spiel gibt. Dazu gehören Positionen wie ein leitender Produzent, ein leitender KI-Programmierer, ein leitender VFX-Künstler und ein jüngerer Lichtkünstler. Diese werden in der Regel während der Vorproduktionsphase eines Spiels nicht benötigt, was uns zu der Annahme veranlasst, dass Crysis 4 tatsächlich in die volle Produktion eingetreten ist.

Wir sollten nicht erwarten, dass Crysis 4 in absehbarer Zeit gezeigt wird, aber es ist immer schön zu sehen, wie die Produktion voranschreitet, anstatt ins Stocken zu geraten.