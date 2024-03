Crypt of the Necrodancer startet vollständige Synchrony-Erweiterung auf allen Plattformen

HQ

Es war einer der Pioniere in diesem goldenen Zeitalter der Roguelites, als Crypt of the Necrodancer 2016 auf Steam erschien. Das rhythmische Design und der kraftvolle Beat-Soundtrack haben Tausende von Spielern begeistert, bis zu dem Punkt, an dem Nintendo ihnen sogar die Verantwortung und Ehre anbot, ein Spin-off ihres Systems in The Legend of Zelda zu entwickeln, in dem sich ihr Protagonist Cadence Zelda und Link anschließen würde.

Jetzt, fast acht Jahre nach seinem Debüt, wird das Originalspiel mit einer Vielzahl neuer Funktionen aktualisiert. Die Erweiterung Synchrony befindet sich seit fast einem Jahr im Early Access und ist ab heute sowohl für PC- als auch für Konsolenversionen verfügbar.

Synchrony enthält neue Charaktere, neue Koop-Herausforderungen (jetzt bis zu drei Spieler) und Cross-Play zwischen Plattformen, um sicherzustellen, dass es immer Partner gibt, mit denen man spielen kann. Sie können sich die Präsentation dieses DLCs für Crypt of the Necrodancer unten ansehen.