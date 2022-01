Crusader Kings III vermählt Ende März Dynastien auf PS5 und Xbox Series

HQ

Strategiespielfans werden in zwei Monaten in der Lage sein, Paradox' Gesellschaftssimulation Crusader Kings III auf den Konsolen zu spielen. Eine angepasste Variante des Titels wird am 29. März zum Preis von 50 Euro auf PS5 und Xbox Series veröffentlicht. Die Erweiterung Royal Court, die am 8. Februar auf dem PC erscheinen wird, ist offenbar nicht in dieser Ausgabe enthalten. Das Support-Studio Lab42 aus England hilft dem Publisher bei dieser Adaption.

Auf der PS5 werden die Schultertasten des Dualsense-Controllers den Stresspegel eines Charakters widerspiegeln, beschreibt unser Pressepartner. Darüber hinaus wird der Aktivitäten-Panel der Konsole vom Spiel aufgegriffen, um den Spielern weitere Herausforderungen und Anknüpfpunkte zur Verfügung zu stellen. Neben der Gamepad-Steuerung musste konkret das HUD angepasst werden, damit Konsolennutzer die Textwüsten auch auf großen TV-Geräten verarbeiten können.

In einem neuen Trailer sprechen die Mitglieder des verantwortlichen Entwicklerteams über die Anpassungen, die nötig waren, um das komplizierte (bereits die Pressemitteilung verweist auf Youtube, wo sich Nutzer Tutorial-Videos anschauen sollen, um das Spiel zu verstehen...) Strategiespiel vom PC auf die Konsolen zu bekommen. Wenn ihr mehr über Crusader Kings III erfahren wollt, schaut ihr euch am besten unseren Test zur PC-Version an.