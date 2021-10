Crusader Kings III verhängt Embargo auf Royal-Court-Erweiterung, DLC rutscht auf 2022

HQ

Im Mai hat Paradox Interactive das "Royal Court"-Add-On für Crusader Kings III angekündigt, das - wie wir jetzt wissen - erst kommendes Jahr erscheinen wird. Die Entwickler wollten das DLC eigentlich ein bisschen früher veröffentlichen, doch Bugs und Performance-Probleme machen diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung, erklärt das Studio in einem Beitrag auf Steam.

Das DLC kostet ca. 30 Euro und es führt einen Thronsaal ein, der die Geschichte und den Zustand eures Imperiums darstellt. An diesem Ort beschäftigt ihr euch mit den Gesuchen eurer Untergebenen und bewirtet politische Gäste. Die anderen Herrscher haben eine gewisse Erwartungshaltung an euren prächtigen Thronsaal, was wiederum Einfluss darauf hat, was sie von euch denken. Indem ihr Artefakte anhäuft und Geld für Kunstwerke oder Statuen bereitstellt, steigt euer Ansehen. Artefakte sind ein neues Feature, das besondere Belohnungen mit sich bringt - wenn ihr die Items in Ehren haltet und sie nicht verbummelt. Sprachen werden ein weiterer Schwerpunkt in Royal Court sein, da sie in sämtlichen Verhandlungen eine Rolle spielen.

Paradox wird mit der Erweiterung zudem ein Kultursystem einführen, das großen Einfluss auf euer Spiel nehmen wird. Jede Kultur folgt einer primären Charakterisierung (als Beispiele werden „kampflustig, stoisch, erfinderisch, spirituell oder höfisch" angegeben), die mit bis zu sechs Traditionen angereichert werden können. Kulturelle Einflüsse werden eure Herrschaft maßgeblich prägen und auf einem grundlegenden Ebene durchziehen, deshalb ist es wichtig, die Vermischung und Wechselwirkung der verschiedenen Kulturkreise genaustens im Auge zu behalten. Ihr könnt die Auswirkungen dieses Systems ändern, aber dafür benötigt ihr eine Spielwährung namens Prestige.

