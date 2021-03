Crusader Kings III: Silberzungen lassen eure Ohren bluten

Die passive Eigenschaft "Poet" feiert ihre triumphale Rückkehr in Crusader Kings III, nachdem die Kunstform im zweiten Teil zurückgelassen wurde. Das Talent ist Teil von...

Crusader Kings III ist eine Mischung aus Intrigen, mittelalterlichen Ränkespielen, tiefgreifendem Rollenspiel und großartiger Strategie, das bei uns in der Kritik...

Verräter, Lügner und Intriganten profitieren in Crusader Kings III

am 28. November 2019 um 18:29 NEWS. Von Stefan Briesenick

Wenn es eine Sache gibt, in der Crusader Kings richtig gut ist, dann wohl in der Darstellung von schlechten Menschen. In kaum einem anderen Strategiespiel dürfen sich...