Crunchyroll beleuchtet den weltweiten Aufstieg von Anime auf dem Marché du Film in Cannes

Die Filmfestspiele von Cannes sind in vollem Gange. Nicht nur die Präsentation von Filmen, sondern auch die Moderation von Panels mit Branchenexperten. Crunchyroll betrat die Bühne, um über die Gegenwart und Zukunft von Anime zu diskutieren, wobei der Schwerpunkt auf seiner boomenden internationalen Popularität lag. Die Podiumsdiskussion mit dem Titel " From Streaming to the Big Screen - How Anime Is Driving Cinema " zeigte Mitchel Berger im Gespräch mit Nancy Tartaglione, International Box Office Editor bei Deadline.

Bei der Sitzung, die am Plage des Palmes stattfand, untersuchte Berger das explosive globale Wachstum von Anime und seine Integration in die Mainstream-Popkultur. "Viele Leute betrachten Anime als Genre, und das ist es nicht. Es ist ein Medium. Es ist eine Art, Geschichten zu erzählen. Es ist alles drin, was man will", sagte Berger.

Er betonte, wie Serien wie Demon Slayer und Solo Leveling dank ihrer reichhaltigen Grafik und emotionalen Erzählweise den Anstieg vorangetrieben und tiefe Verbindungen zum Publikum geschaffen haben. "Es ist also dieser positive Kreislauf von Inhalten, der das Wachstum in den letzten Jahren vorangetrieben hat. Anime war schon immer ein bisschen Gegenkultur, ein bisschen Nische, aber es ist in vielerlei Hinsicht wirklich zum Mainstream geworden", fügte er hinzu.

Berger hob auch die generationsübergreifende Anziehungskraft und die beeindruckenden Zahlen von Anime hervor. "Wir sehen jetzt auch, dass Eltern, die mit Dragon Ball oder Sailor Moon aufgewachsen sind, Anime mit ihren Kindern teilen. Es wird generationsübergreifend", bemerkte er.

Während des Gesprächs gab Berger auch eine Vorschau auf die weltweite Veröffentlichung von Infinity Castle, dem kommenden Demon Slayer-Spielfilm, der im Juli in Japan Premiere feiern und im Westen um den 12. September herum in Zusammenarbeit mit Sony Pictures anlaufen soll. "Teil der Sony-Familie zu sein, hat unsere Wachstumsfähigkeit wirklich beschleunigt", sagte er.

Schließlich wies der Manager von Crunchyroll auf ein großes Wachstumspotenzial für Anime in Regionen wie Indien, Südostasien, Lateinamerika und dem Nahen Osten hin.

