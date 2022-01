Crunch-Vorwurf beim Lego-Entwickler TT Games

HQ

Gestern haben wir den offiziellen Erscheinungstermin von Lego Star Wars: The Skywalker Saga erfahren, das ursprünglich im Jahr 2020 erwartet wurde. Kurz nach der Ankündigung hat Polygon einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, der sich mit den Arbeitsbedingungen im Entwicklerstudio TT Games beschäftigt.

Aus diesem Artikel geht hervor, dass die MitarbeiterInnen seit langer Zeit unter erheblichen Druck stehen. Um das jüngste Spiel des Studios, das weit hinter dem internen Zeitplan zurückliegt, endlich fertigzustellen, sollen teilweise sogar "verharmloste Erpressungen" ausgesprochen worden sein. Ein Angestellter erklärte im Gespräch, dass er den Eindruck hatte, es würde zu Reibereien kommen, wenn jemand keine Zusatzschichten übernimmt.

Nicht weniger als sechs ehemalige Angestellte konnten Polygon gegenüber bestätigen, dass der TT-Games-Mitbegründer Jon Burton seine Angestellten zurückpfiff, wenn sie versucht haben sollten, pünktlich Feierabend zu machen. Der Manager erwarte von seinen Beschäftigten, dass sie bereit sind, Überstunden zu arbeiten.

Einige der Entwickler, die bereits seit längerem bei TT Games beschäftigt sind, erinnern sich, dass solche Crunch-Phasen keine Seltenheit in diesem Unternehmen sind. Vor The Skywalker Saga veröffentlichte das Unternehmen jedes Jahr ein neues Lego-Spiel, was natürlich viele Opfer forderte.

Im Bericht kommen mehrere QA-Tester zu Wort, die üblicherweise zu den am schlechtesten behandelten Arbeitskräften in der Videospielbranche zählen. Einige der Befragten bestätigen, dass die Arbeitsbedingungen bei TT Games selbst im Vergleich zum niederen Branchenstandard miserabel waren. Einige Mitarbeiter seien vom steten Druck "völlig erschöpft, chronisch überarbeitet, psychisch und körperlich krank geworden", zitiert Polygon.

Den Druck und die Frustration mussten nicht selten weibliche Angestellte ausbaden, heißt es weiter. Der vollständige Bericht von Polygon erweckt den Eindruck eines alarmierenden Arbeitsumfeldes, das alle Beschäftigten krank macht. Der Artikel enthält viele unangenehme Beschreibungen, die ihr euch in Ruhe durchlesen solltet.