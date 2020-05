Crucible: Termin und drei Spielmodi vorgestellt

Amazon Game Studios hat uns heute ein paar Informationen geschickt, um uns fit für den bevorstehenden Start von Crucible zu machen. Am 20. Mai ist der Startschuss des PC-Spiels, das uns in kooperative PvPvE-Action auf einem gefährlichen Planeten schmeißt. Im teambasierten Shooter müssen die Spieler nicht nur die Gefahren der feindlichen Teams überwinden, sondern gleichzeitig den vielen Umweltgefahren trotzen. Während die Jäger wechselnde Ziele verfolgen, greifen unentwegt Aliens und feindliche Fraktionen bestehend aus Soldaten, Kriminellen und Agenten in das Geschehen mit ein, um leichte Beute zu machen.

Zum Spielstart werden drei Spielmodi unterstützt. Im Vier-gegen-Vier-Spielmodus "Heart of the Hives" versuchen zwei Mannschaften zuerst eine bestimmte Ressource zu sammeln, die sie den vom Computer-kontrollierten Aliens abknüpfen. "Alpha Hunters" ist das klassische Death-Match für Duos - ihr und ein Partner beweist in dieser Variante eure Dominanz über das Schlachtfeld. "Harvester Command" ist die große Teamschlacht, denn dort kämpfen insgesamt 16 Spieler in zwei Mannschaften um die territoriale Gebietskontrolle. Es gewinnt die Seite, die länger bestimmte Punkte auf der Karte hält. Crucible ist Ende Mai kostenlos spielbar.