Crucible kommt wohl im Mai

Multiplayer-Shooter sind in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden geschossen und auch Amazon wird sich mit ihrem neuen Projekt in diesem Segment niederlassen. Crucible wurde 2016 zum ersten Mal erwähnt, seitdem wurde es aber im Grunde wieder vergessen. Der Titel sollte im März dieses Jahres veröffentlicht werden, allerdings wurde die Premiere leicht verschoben - auf den Mai, so wirkt es jedenfalls. Trotz der bevorstehenden Veröffentlichung ist bislang nur wenig über das Spiel selbst und seine Mechaniken bekannt. Crucible scheint sich auf Battle Royale mit mehreren Charakterklassen zu konzentrieren.