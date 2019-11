CRPG Disco Elysium für PS4 und Xbox One bestätigt

Disco Elysium von ZA/UM stand im Herbst nicht gerade auf vielen Merkzetteln, was eine Erklärung für die vielen lauten (da sehr überraschten) Stimmen sein könnte, die wir in letzter Zeit hören. Das Computer-Rollenspiel wurde vor zwei Wochen auf dem PC veröffentlicht und hat seitdem sehr positiven Zuspruch erhalten. Kein Wunder, dass unweigerlich Fragen zu Konsolenversionen auftauchen, die der Entwickler klar bestätigt.

Escapist interviewte Robert Kurvitz, den Lead Designer des Projekts, und erfuhr in diesem Gespräch, dass Disco Elysium zweifelsohne noch für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird: "Der unmittelbare Plan, und aus diesem Grund werde ich so bald keinen Urlaub machen, ist es, Disco Elysium so vielen Leuten wie möglich zugänglich zu machen. Wir werden es nächstes Jahr auf Playstation und Xbox portieren. Wir müssen dabei [sehr genau vorgehen]. Wir möchten keine Portierungsfirma engagieren. Wir sind der Meinung, dass sich [Disco Elysium] sehr gut als Konsolenspiel eignet, da wir keine [...] Taktiken anwenden oder unbedingt eine Maus verwenden müssen, weil [die Natur des Spiels] sehr narrativ ist."