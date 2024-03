Crown Wars: The Black Prince wurde auf Mai verschoben

Wenn Sie sich darauf gefreut haben, morgen in Crown Wars: The Black Prince hochzufahren und Ihre fantastische Reise zu beginnen, haben wir leider schlechte Nachrichten für Sie. Das Spiel wurde in letzter Minute um eine beträchtliche Zeit verschoben. Es wird nicht mehr am März 14 erscheinen, sondern stattdessen am Mai 23 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Switch-Version wird zu einem späteren und unbestimmten Zeitpunkt erscheinen.

Als Grund für die Verzögerung heißt es, dass die zusätzliche Zeit genutzt wird , um "mehrere Elemente des Spiels zu verfeinern und einige von den Spielern gewünschte Verbesserungen einzubauen, um ein optimales Gameplay zu bieten, das Fans von rundenbasierten Taktik- und Strategiespielen begeistern wird."

Mit dieser Verzögerung im Hinterkopf wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Fans einen tieferen Einblick in den Hub-Ort gibt, an dem sie ihre Zeit zwischen den Missionen verbringen werden. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.