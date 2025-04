Crown Gambit erscheint im Juni auf dem PC

HQ

Entwickler Wild Wits und Publisher Playdigious haben bestätigt, dass sie ihr taktisches Erzählspiel Crown Gambit bereits in diesem Sommer für PC-Spieler bringen werden. Um genau zu sein, wird der Titel am 18. Juni für Windows und Mac-Benutzer verfügbar sein und es den Spielern ermöglichen, ihre Reise durch eine chaotische Hauptstadt zu beginnen, um den Untergang des Reiches als Ganzes zu verhindern.

Crown Gambit ist ein Spiel, das von keltischer und bretonischer Folklore inspiriert ist, mit einem visuellen Stil, der vom französischen Künstler Gobert gezeichnet wurde. Das Gameplay dreht sich um die Spieler, die drei unterschiedliche Paladine und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einsetzen, um Herausforderungen zu meistern und den wachsenden politischen Unruhen Einhalt zu gebieten, die nach der Ermordung des wahren Königs begannen, während er sich in ihrem Schutz befand.

Während ihr diese Reise im Juni selbst erleben könnt, könnt ihr euch hier unser neuestes Interview mit dem Team hinter dem Spiel ansehen, in dem wir über seine Inspiration sprechen und darüber, wie House of the Dragon dabei eine Rolle spielt.