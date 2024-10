Crown Gambit Entwickler verrät, wie Mont Saint-Michel und House of the Dragon das Spiel inspiriert haben

HQ

Wir haben in den letzten Monaten immer mehr über das kommende strategische Kartenkampf-RPG-Abenteuer von Entwickler Crown Gambit Wild Wits erfahren, da wir im August auf der Gamescom die Gelegenheit hatten, mit dem Entwickler zu sprechen, und jetzt haben wir diese Bemühungen erweitert, indem wir uns mit Art Director Antoine "Gobert" Tabouret-Loudéac in einem neuen Interview getroffen haben.

In dem Video, das ihr unten in voller Länge sehen könnt, erzählt uns Gobert alles über die Inspiration hinter einigen der faszinierendsten Elemente von Crown Gambit, einschließlich der Tatsache, wie die Wonder of the Western World, die atemberaubende Abtei Mont Saint-Michel in Frankreich, die Erschaffung der Hauptstadt des Königreichs des Spiels inspirierte und wie die Spin-off-Serie Game of Thrones House of the Dragon in das Element des Erbfolgekriegs der Erzählung hineinspielte.

"Das Spiel dreht sich also um dieses Königreich, das Königreich von Mildred, das irgendwie vom Mont Saint-Michel in Frankreich inspiriert ist, das ist eine riesige Art von Festung, die im Meer liegt. Unsere Version ist natürlich viel größer, aber es ist ein riesiges Königreich, ein wichtiges Königreich und in diesem Königreich verwendet der Adel Relikte, das sind mächtige Artefakte, die es ihnen ermöglichen, übernatürliche Fähigkeiten einzusetzen, die es ihnen ermöglichen, viel Macht über die Menschen zu haben.

"Der König besitzt die Krone, das ist die Reliquie, die in der Lage ist, alle Reliquien zu kontrollieren. Im Laufe des Spiels musst du also einen ziemlich tiefgreifenden Konflikt innerhalb dieser Hauptstadt, innerhalb dieses Königreichs durchmachen, der im Wesentlichen ein Erbfolgekrieg ist, und so wirst du die Aufgabe haben, einige Relikte zu finden, die dem König gehören, und du wirst die Aufgabe haben, herauszufinden, wen du als nächsten Herrscher unterstützen willst.

"BeiCrown Gambit geht es also darum, sich in dieser Welt und diesem sozialen Konflikt zurechtzufinden und zu versuchen, die bessere Option oder vielleicht die am wenigsten schlechte Option zu finden, könnte man sagen. Als wir mit der Arbeit an dem Spiel begannen, war [House of the Dragon] gerade veröffentlicht worden, und so befanden wir uns wirklich in dieser Art von Nachfolgekrieg und jeder ist auf seine eigene Art und Weise ein bisschen schrecklich, also muss man definitiv denjenigen finden, den man am wenigsten schrecklich findet, oder den, den man auf eine lustige Art und Weise schrecklich findet, oder auf eine Art und Weise, die einem vielleicht gefällt. Und ja, es geht darum, die richtige Option in einer ziemlich düsteren Welt zu finden, wie Sie sagten."

Für diejenigen, die sich fragen, ob die House of the Dragon -Referenz bedeutet, dass riesige feuerspeiende Reptilien in Crown Gambit sein werden, schloss Gobert das ab, indem er hinzufügte: "Wir haben keine Drachen. Es ist ein ziemlich Low-Fantasy-Setting."

Crown Gambit soll nach einem erfolgreichen und geschäftigen Kickstarter Anfang des Jahres im Jahr 2025 auf Steam kommen.