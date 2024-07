CrowdStrike-Absturz bringt Windows-basierte Flughäfen, Banken und mehr zum Einsturz

HQ

Viele Benutzer sind heute Morgen mitten in den Sommerferien mit schlechten Nachrichten aufgewacht, da die Computersysteme mehrerer Unternehmen abgestürzt sind. Insbesondere scheint das letzte CrowdStrike-Update hinter dem Einfrieren von Microsofts Windows-Betriebssystemen zu stecken, den auf Unternehmensebene am weitesten verbreiteten. Banken, Flughafen- und Fluggesellschaften, Online-Händler, Versicherungen, Rettungs- und Transportdienste, Energieunternehmen und mehr sind weltweit betroffen.

CrowdStrike ist die Cloud-basierte Cybersicherheitsplattform, die viele dieser Windows-basierten Unternehmen bedient. Das texanische Unternehmen hat keine direkte Beziehung zu dem in Washington, aber es ist das Unternehmen, auf das sich Unternehmen verlassen oder verlassen haben, um sie ironischerweise vor Cyberangriffen und anderen digitalen Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Das Problem waren diesmal jedoch nicht die Hacker, sondern die Stabilität der Software selbst. Wie Hunderte von Nutzern in den sozialen Medien berichten, sind Mitarbeiter beim Hochfahren ihrer Windows-Computer mit einem sogenannten BSOD oder "Blue Screen of Death" aufgewacht, einem Computerausfall, der sie daran gehindert hat, effektiv zu arbeiten.

Dieser schwerwiegende Vorfall führt zu Situationen der digitalen Vorgeschichte wie "Y2K Bug". Im Fall von AENA in Spanien werden in den sozialen Kanälen Fotos von spanischen Flughäfen mit ausgeschalteten Monitoren gezeigt (und daher keine Boarding- und Gate-Informationen mehr angezeigt), und die Reisenden sehen, wie sie einchecken müssen, als wären sie im letzten Jahrhundert.

Microsoft selbst ist nicht nur von dem Bild betroffen, das der Computerausfall von seinem Windows-Betriebssystem abgibt. Da sie sich mehr denn je auf Dienste konzentriert, geht es nicht mehr nur darum, Computer oder Hardware hochzufahren: Andere Benutzer berichten, dass ihre Office 365-Plattform ebenfalls ausgefallen ist (zusammen mit dem Cloud-Hosting OneDrive), so dass Arbeitnehmer, die ihren normalen Arbeitstag begonnen haben, vorerst vorsichtig sein sollten, ihre Dateien lokal zu sichern.

Die bisher verfügbaren Informationen sind sehr spärlich, vor allem in der Panik aller betroffenen Unternehmen in den frühen Morgenstunden des Freitags. Offensichtlich haben sich diese Unternehmen dem generischen "Wir arbeiten daran, es so schnell wie möglich zu lösen" verpflichtet, aber es scheint, dass im Moment alles von der Intervention von CrowdStrike selbst abhängt.

Und was ist die Reaktion von CrowdStrike? Das Sicherheitsunternehmen hat sich laut Agenturen wie Reuters bisher darauf beschränkt, das Problem einzuräumen, das es auf eines seiner Subsysteme, bekannt als Falcon Sensor, schiebt. Dieser Agent fungiert als Vermittler oder Bindeglied zwischen den Terminals und den zentralen Cyber-Schutzdiensten in der Cloud. Vom Anrufbeantworter Die Nachricht, die von den Agenturen beim Anruf beim Kundendienst abgeholt wird:

"CrowdStrike sind Berichte über Abstürze auf Windows-Hosts im Zusammenhang mit dem Falcon Sensor bekannt."

Wir werden diesen Eintrag weiterhin mit den neuesten Nachrichten und möglichen Lösungsvorschlägen von betroffenen Anwendern und Unternehmen aktualisieren.