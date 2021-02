Crowdfunding-Unterstützer dürfen Beta von Pathfinder: Wrath of the Righteous anspielen

You're watching Werben

Wer das Strategierollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous auf Kickstarter mit mindestens 100 US-Dollar (was umgerechnet immerhin gut 80 Euro sind) finanziell unterstützt hat, darf ab sofort eine umfangreiche Beta-Version des Spiels ausprobieren. Owlcat Games zufolge seien die ersten vier Kapitel bereits spielbar, allerdings ist der letzte Akt noch nicht vorzeigbar, weshalb die Tester darum gebeten werden, die entsprechenden Inhalte vorerst unter Verschluss zu halten. Ihr werdet ab sofort auf jeden Fall mehr Material vom Spiel sehen, denn knapp 50 Stunden Spielzeit stecken wohl in dieser Version - und das meiste davon darf geteilt werden.

Inhaltlich erwarten euch Nebenquests mit Hintergrundgeschichten zu euren Begleitern, zwei potentielle Romanzen und zwei Kampfmodi. Ihr könnt rundenbasiert in die Schlacht ziehen (wie das zuletzt bei der Definitive-Edition von Pathfinder: Kingmaker der Fall war) oder den Echtzeitkampf (der jederzeit pausiert werden kann) wählen. Einen Eindruck der spektakulären Fähigkeiten (angeblich warten im fertigen Spiel 1000 unterschiedliche Talente auf uns) erlaubt das neue Video.

Wer mehr über das Spiel erfahren möchte, den verweisen wir an dieser Stelle auf unsere Vorschau. Ein Vertriebspartner von Owlcat Games hat uns auf Anfrage darauf hingewiesen, dass ihr euch den Zugang zur Beta auch nachträglichen kaufen könnt. Auf der Webseite des Entwicklers könnt ihr das Projekt finanziell unterstützen, für umgerechnet ca. 95 Euro sichert ihr euch dort einen Testzugang.