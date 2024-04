Crow Country erscheint nächsten Monat für Xbox Series S/X

Letzten Monat kündigte SFB Games ihr kommendes Crow Country an, ein Horror-Abenteuer, das in einem verlassenen Vergnügungspark spielt und als PlayStation-Spiel der ersten Generation präsentiert wird (inspiriert vom Original Final Fantasy VII ), in dem wir die Rolle von Mara Forest übernehmen. Der 9. Mai ist der Starttermin.

Damals wurde bestätigt, dass das Spiel für PC und PlayStation 5 erscheinen wird, aber jetzt - nur drei Wochen vor dem Start - haben die Entwickler angekündigt, dass es am selben Tag auch für Xbox Series S/X erscheinen wird. Das bedeutet, dass mehr Menschen diesen unheimlichen Park erkunden können, in dem offensichtlich etwas nicht zusammenpasst.

Schauen Sie sich den Trailer (oder X-Post) unten an, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie Crow Country aussieht. Das Retro-Design macht Lust auf Spielen, oder?