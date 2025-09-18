Crosswind wurde nach dem Feedback der Spieler zu einer Welt im Stil von Fluch der Karibik

HQ

Obwohl Crosswind sich selbst als Piratenabenteuer darstellt, wird man sich in diesem Survival-Abenteuerspiel mehr Sorgen um Skelette als um Skorbut machen, da Entwickler Crosswind Crew seiner Welt viele fantastische Elemente hinzugefügt hat.

Im Gespräch mit uns auf der Gamescom erzählte uns Produzent Philip Molodkovets, dass die Pläne für das Spiel ursprünglich ganz anders waren. "Eigentlich dachten wir ganz am Anfang, okay, wir sollten fast in der Realität geerdet sein, mit vielleicht ein paar wirklich, wirklich seltenen abergläubischen Sachen", erklärte er.

"Weißt du, wenn man nicht sagen kann, ob das echt ist oder ob dieser Pirat einfach nur betrunken ist und sich alles ausdenkt. Aber nachdem wir mit Spielern gesprochen und einige Tests durchgeführt hatten, haben wir uns tatsächlich für eine Welt im Fluch der Karibik-Stil entschieden", fuhr er fort. "Im Grunde genommen enthält unsere Welt eine Menge abergläubisches Zeug wie uralte Flüche, untote Skelette, untote Piraten und Soldaten. Rum ist eine Art der Schnellreise. Aber wir gehen immer noch nicht wie bei Super High Fantasy, also keine Feuerbälle, keine Drachen."

Wir vermuten, dass dies erklärt, warum man in Crosswind viel mehr Zeit an Land als in den Gewässern verbringen wird, wie Molodkovets sagte: "Etwa 30 % der Zeit wird man mit Marinesachen und vielleicht 70 % der Zeit mit Landsachen verbringen." Mit großen Schätzen, die auf den Inseln zu finden sind, und Dungeons, die es zu erkunden gilt, das macht sie ein bisschen verlockender als in anderen Piratenspielen. Schaut euch unser vollständiges Interview unten an, um weitere Details zu Crosswind zu erfahren: