Crosswind mischt Dark Souls-Kämpfe mit Piratenleben

Für alle von uns Survival-Nerds ist Crosswind zu einem der am heißesten erwarteten kommenden Titel des Genres geworden, der wohl nur von Light No Fire von Hello Games überschattet wird. Aber im Gegensatz zu letzterem haben wir in diesem salzigen Piratenabenteuer weitaus mehr tatsächliches Gameplay gesehen, und während der Gamescom hat das Studio viel neues Material präsentiert. In vielerlei Hinsicht fühlt es sich an wie eine Mischung aus Sea of Thieves und Dark Souls – füge einfach Piratenhüte und Basenbau hinzu.

Die neue Demo hat sich nicht zurückgehalten und mehr von allem geliefert. Gewichtige Kämpfe, rivalisierende Piratenbesatzungen, riesige Schiffe, heiße Strände und Haufen glitzernder Schätze. Die Kämpfe wirken bedächtig und heftig, wobei sowohl Nahkampf- als auch Schusswaffen Präzision und Timing erfordern – passend zum Genre. Alles, was wir jetzt tun können, ist zu hoffen, dass das Gesamtpaket den bereits gesetzten hohen Erwartungen gerecht wird. Crosswind könnte sich als das Piraten-Survival-Abenteuer herausstellen, von dem wir nicht wussten, dass wir es verpassen. Schauen Sie sich das Video unten an.

