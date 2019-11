Crossplay-Premiere zwischen PS4 und Xbox One in World of Warships: Legends

Im November-Update von World of Warships: Legends, das für Anfang kommender Woche geplant ist, soll endlich Crossplay zwischen Xbox-One- und Playstation-4-Spielern ermöglicht werden. Das Spiel wird euch die Wahl überlassen, ob ihr lieber weiterhin nur mit Spielern eures jeweiligen Systems zusammenspielen wollt oder ob ihr lieber in fremden Gewässern fischen wollt. Dafür müsst ihr in den Einstellungen einfach nur die Crossplay-Option an- oder abwählen. Was mit diesem Update noch nicht integriert wird, ist der plattformübergreifende Sprachchat, doch irgendwann soll auch der Realität werden.

Die zweite große Neuigkeit des November-Updates von World of Warships: Legends ist die Premiere von Ranglistenkämpfen, die direkt mit einer kurzen, zweiwöchigen Aufwärmphase beginnen. Alle Regeln und Karten des Spiels sind für diesen Modus freigeschaltet, in den Patch-Notes informiert ihr euch über die neuesten Balance-Anpassungen. Drei neue Karten runden das Paket ab.