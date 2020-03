Crossplay zwischen PS4 und Xbox One nun in Black Desert Online möglich

Pearl Abyss' MMORPG Black Desert Online unterstützt seit kurzem Crossplay-Funktionen zwischen Playstation 4 und Xbox One. Spieler können weiterhin auf Wunsch hin auf Plattform-exklusiven Servern spielen, doch wer mit seinen Freunden auf anderen Systemen zusammenspielen will, dem steht nur diese Wahl zur Verfügung. Pearl Abyss feiert das erfreuliche Ereignis mit einem In-Game-Event für neue und wiederkehrende Nutzer. Abgesehen davon wurde zuletzt die Klasse der Bogenschützen überarbeitet und PS4-Spieler dürfen nun in die Kamasylvia-Region reisen.

