Crossplay und Cross-Progression kommen nächsten Monat zu Rainbow Six Siege

HQ

Ubisoft kündigte vor 18 Monaten an, dass Rainbow Six Siege plattformübergreifendes Spiel und Cross-Progression-Unterstützung erhalten würde, und jetzt, als Teil der Enthüllung für Jahr 7 Saison 4, hat der Entwickler endlich ein Datum genannt, wann jedes Feature verfügbar sein wird.

Ab dem 6. Dezember können sich Spieler mit jedem auf PC, PlayStation, Xbox, Stadia oder Luna zusammenschließen, um in taktische Shooter-Action einzusteigen. Die Cross-Progression-Unterstützung bedeutet auch, dass Spieler jederzeit zwischen Plattformen wechseln können und trotzdem ihre Statistiken, Progression, Währungen und kosmetischen Gegenstände finden.

Dies alles kommt, als ein weiterer neuer Operator angekündigt wurde, mit dem Defender Solis, einem Charakter, der ihr SPEC-IO Elektrosensor-Gadget verwenden kann, um Angreifergeräte zu erkennen und mit ihnen herumzuspielen. Außerdem wurde eine neue Karte namens Nighthaven Labs angekündigt.

Schaut euch all das an, wenn es am 6. Dezember in Rainbow Six Siege ankommt.