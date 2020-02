Crossplay in Power Rangers: Battle for the Grid nun auch auf PS4

Das Power-Ranger-Franchise wurde letztes Jahre mit einem kleinen Kampfspiel erweitert, Battle for the Grid hieß das. Vor Erst vor kurzem ist das Update v2.0 erschienen, was zwei nette Funktionen hinzufügt. Das Highlight ist die erweiterte Crossplay-Konnektivität, die ab sofort nicht mehr nur PC, Switch und Xbox One miteinander verbindet, sondern auch PS4-Spieler einbindet. Abgesehen von diesem tollen Feature haben die Fans nun auch Zugang zu Online-Lobbys für bis zu acht Spieler (obwohl nur vier Kämpfer gleichzeitig in den Ring treten). Die anderen Teilnehmer schauen dem anderen Match während der Wartezeit zu.

You watching Werben