Crossplay, Horde-Modus und mehr im Herbst in World War Z

Sabre Interactive hat nach dem erfolgreichen Start von World War Z bereits klargemacht, dass sie das Interesse der Spieler gerne weiter für sich nutzen wollen. Seitdem haben wir zusätzliche Schwierigkeitsgrade, Missionen und kosmetische Gegenstände erhalten, trotzdem scheint es mittlerweile deutlich ruhiger um das Spiel geworden zu sein. Letzte Woche hat uns der Entwickler noch einmal darauf hingewiesen, dass sie den Titel weiterhin mit Content-Updates unterstützen wollen, deshalb haben sie nun eine Art Herbst-Roadmap veröffentlicht.

Wenn alles gut läuft, können kooperative Zombie-Buddys zwei wichtige Updates mit zusätzlichen Inhalten World War Z erwarten. Zuerst kommen zwei neue Missionen in Moskau und New York, sowie ein Flammenwerfer und sogenannte Prestige-Belohnungen in das Spiel. Anschließend soll der komplette Fokus der Entwickler auf die Integration der Crossplay-Server zwischen PC, Playstation 4 und Xbox One gelegt werden, um die gespaltenen Communities plattformübergreifend zu vereinen. Saber Interactive spricht außerdem von einem neuen Zombietypen und nicht zuletzt auch von einem Horde-Modus für Highscore-Jäger. Wie der konkret funktioniert, wurde noch nicht verraten, auf jeden Fall sollten die riesigen Zombie-Horden regelmäßig von der Karte gewischt werden, da man sonst nach ein paar Runden nicht mehr sonderlich viel Spielraum hat.