Crossplay für Lords of the Fallen wurde vorübergehend deaktiviert

CI Games hat bekannt gegeben, dass es Crossplay für Lords of the Fallen aufgrund von Spielerfeedback vorübergehend deaktiviert hat. Laut einem kürzlich veröffentlichten Beitrag ist der Koop- und PvP-Multiplayer für Spieler auf der Plattform ihrer Wahl immer noch aktiv.

Dies geschah, nachdem CI Games angekündigt hatte, an einem Patch zu arbeiten, um Leistungsprobleme in der Xbox-Version des Spiels zu beheben. In einem Statement sagte CI Games: "Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen Inhaltserstellern zu danken, die mit uns zusammengearbeitet haben, um die schnelle Bereitstellung von Patches, Updates und Leistungsverbesserungen vor dem morgigen aufregenden Start von Lords of the Fallen zu ermöglichen."

Sie fuhren fort: "Daher werden PC- und PlayStation 5-Spieler in der Lage sein, das Spiel wie beabsichtigt zu genießen. Die Xbox-Version wird derzeit aktualisiert, um sie auf Augenhöhe mit den anderen Plattformen zu bringen, und der Patch wird in den kommenden Tagen veröffentlicht."

Performance-Probleme waren ein Kritikpunkt, den wir in unserer 8/10-Rezension des Spiels festgestellt haben. Wir schlossen unsere Rezension mit den Worten: "Hoffen wir einfach, dass die Leistungsprobleme des Spiels vor der Veröffentlichung behoben werden, da sie derzeit ein zusätzliches Element der Frustration in einem Spiel darstellen, das Ihre Geduld auf die Probe stellen soll."