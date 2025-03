Crossplay erscheint auf Palworld später in diesem Monat

HQ

Es ist seit langem bekannt, dass Crossplay zu Palworld kommt, um das Spielen zwischen PC, PlayStation und Xbox zu ermöglichen. Bisher wussten wir jedoch nicht, wann diese Funktion verfügbar sein wird... Bis jetzt.

Via Instagram hat der offizielle Palworld -Account angekündigt, dass wir uns noch in diesem Monat auf Crossplay freuen können. Wir haben zwar kein genaues Datum, aber es sind höchstens zweieinhalb Wochen Wartezeit, bevor ihr Palworld mit euren Freunden in anderen Formaten spielen könnt.

Dies wird den Pokémon-Anwärter wahrscheinlich noch beliebter machen, denn erst letzten Monat wurde bestätigt, dass mehr als 32 Millionen Menschen an dem Spaß teilgenommen haben.