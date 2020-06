Crossplay bestätigt: Need for Speed Heat fährt ab heute über Konsolen-Leitplanken

Ghost Games und Electronic Arts werden in Need for Speed Heat noch heute plattformübergreifende Mehrspielerfunktionen ermöglichen. Das Rennspiel wird das erste Game des Publishers sein, das Crossplay zwischen PC, Playstation 4 und Xbox One ermöglicht. Die Einführung der Crossplay-Funktion wird gleichzeitig das letzte Update für Need for Speed Heat sein, da das Criterion-Team bereits mit der Arbeit am nächsten Need-for-Speed-Spiel beginnt (mehr Infos dazu erwarten wir an der kommenden EA Play Live 2020). Kürzlich hat Electronic Arts ein paar seiner Rennspiele übrigens auf Steam veröffentlicht, falls das etwas für euch ist.