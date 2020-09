Crossmedia-Promo zeigt uns Waffen-Skins aus Halo Infinite

Die Tatsache, dass Halo Infinite erst frühestens nächstes Jahr starten soll, hat verschiedene Marketing-Kampagnen rund um das Spiel offenbar nicht stoppen können. Das beinhaltet auch eine Zusammenarbeit mit dem Energy-Drink-Hersteller Monster Energy, die in den USA (und ab dem 1. Oktober auch hier in Europa) bereits begonnen hat. Wer eine spezielle Getränkedose des Herstellers kauft, erhält demnach DLC-Codes, mit denen Waffen-Skins im Sci-Fi-Shooter von 343 Industries freigeschaltet werden. Die Werbung zeigt uns das Ausmaß der Anpassungsoptionen, die wir in Halo Infinite finden. Allzu ausgefallen wird es also nicht, die Waffen lassen sich trotz farbiger Bestandteile noch gut identifizieren. Weitere Informationen zur Kampagne findet ihr hier.