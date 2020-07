CrossfireX: Remedy zeigt Kampagneneindrücke auf Xbox Games Showcase

Die Finnen von Remedy arbeiten für die koreanischen Entwickler von Smilegate an einem Militär-Shooter namens CrossfireX. Die Entwickler von Spielen, wie Max Payne,...

Smilegate und Microsoft wollen diese Woche eine offene Beta des Mehrspieler-Spektakels CrossfireX durchführen. Am 25. Juni, um 09:00 Uhr startet die Phase, die bis zum...

Erstes Gameplay von CrossfireX

am 16. November 2019 um 07:45 NEWS. Von Stefan Briesenick

Beim Thema Crossfire dürften nicht viele Leute in Deutschland in Euphorie geraten, doch im asiatischen Markt ist die Serie gigantisch. In einigen Teilen der Welt werden...